Басурин рассказал об успехах сил ДНР

Силы Донецкой народной республики успешно подавили огневые точки ВСУ в нескольких районах и взяли по контроль три населенных пункта на мариупольском направлении. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Подразделения Народной милиции успешно подавили огневые точки противника в районах населенных пунктов Майорск, Верхнеторецкое, Новомихайловка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Первомайское, Гнутово, Павлополь и Талаковка", - рассказал Басурин.

По его словам, на мариупольском направлении силам ДНР удалось взять под контроль населенные пункты Николаевка, Новогнатовка и Богдановка и прилегающие к ним районы.

По данным Басурина, также удалось вынудить ВСУ отойти со своих позиций в районе села Заможное. Как передает Донецкое агентство новостей, при этом украинские военнослужащие бросили вооружение и боеприпасы.