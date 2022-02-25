Бессилие Байдена. Президент США обратился к нации из-за событий на Украине

Начало речи Байдена, как и следовало ожидать, изобиловало очередными угрозами и выпадами в адрес России. С его слов, введение нового пакета рестрикций против ряда российских банков "отрежет их от финансовой системы США", а ограничения на импорт высокотехнологичной продукции и санкции в отношении оборонной и авиакосмической отраслей "дорого обойдутся" нашей стране. Правда, обо всем этом хозяин Белого дома ранее говорил уже многократно и практически никакой добавочной стоимости в этом смысле его выступление не содержало.

Вторая же часть заявления Байдена оказалась посвящена неизбежным негативным экономическим последствиям для самих США от курса на дальнейшую конфронтацию с Россией. "Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ограничить боль, которую испытывают американцы на бензоколонках. Это критично для меня", - сказал президент. Прекрасно понимая, что именно цена на топливо волнует американских избирателей куда больше, чем далекая и малопонятная для них Украина. За которую Америка и ее натовские союзники воевать ни с кем не собирается, что в очередной раз специально подчеркнул Байден: "Я снова повторяю, что наши силы не будут вовлечены в конфликт с Россией".

Показательно, что ряд вопросов, заданных американскими журналистами Байдену по итогам его выступления, явно поставил президента США в тупик. "Вы призываете Китай помочь изолировать Россию?", спросил один из репортеров. "Сейчас я не готов комментировать это", ответил Байден. Оказался не готов американский лидер и разъяснить позицию другого важнейшего международного игрока - Индии. "Мы сегодня консультируемся с Индией. Полностью это вопрос мы не решили", признал глава США. И подтвердил сохраняющиеся противоречия среди коллективного Запада относительно действий против России. В частности, со слов главы американской администрации, возможное отключение нашей страны от системы SWIFT "в настоящее время не является позицией, которую остальная Европа желает занять".

Оправдываться перед журналистами Байдену пришлось и о том, недооценил ли он президента России, а также, почему санкционное давление не оказывает никакого влияния на Москву. "Я его не недооценил", сказал Байден, а по поводу эффективности нового ограничительного пакета предложил поговорить "через месяц". Заданный же ему прямо в лоб вопрос, почему бы не ввести персональные санкции против российского лидера, хозяин Белого дома и вовсе предпочел проигнорировать.