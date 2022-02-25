The Guardian: РФ обеспечила себе значительный иммунитет от западных санкций

Причина тому - "тщательная политика Кремля по снижению государственного и корпоративного долга, а также создание Центральным банком РФ запасов иностранных активов, достаточно больших, чтобы обеспечить финансирование страны в течение нескольких месяцев или лет".
Единственным способом дестабилизировать экономическую ситуацию в России Инмэн считает исключение нашей страны из международной системы межбанковских расходов SWIFT, наряду с отказом от закупок российской нефти и газа. Правда, такой сценарий, как пишет автор, будет аналогичен применению экономической ядерной бомбы. От которой, согласно приведенному в статье мнению экспертов, сильно пострадает и сам Запад.
"Западные страны быстро осознали, что пока они не захотят применить финансовый эквивалент ядерного арсенала, Путин обеспечил России значительный иммунитет, по крайней мере на ближайший срок, - отмечает британский журналист The Guardian. - Без запрета на экспорт газа, нефти и исключения из международных платежных систем эффект от санкций будет ограниченным".
Кроме того, автор публикации напоминает, что страны Евросоюза владеют активами в России на сумму 300 миллиардов евро, которые будут "уязвимы к конфискации в случае возникновения полномасштабной финансовой войны" между Москвой и Западом.