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Рубрика: В мире

Бывший премьер Франции: Опасного столкновения можно было избежать

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 411(86891)
Реагируя на действия России, бывший премьер Франции Франсуа Фийон, в частности, написал в Twiiter, что "в течение 10 лет предостерегал Запад от отказа принимать во внимание требования России относительно расширения НАТО". При этом он добавил, что именно "такое поведение привело сейчас к опасному столкновению, которого можно было избежать".
Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Он отдал должное усилиям Франции по поиску разрешения острого кризиса с помощью "уравновешенной дипломатии", от чего не стоит отказываться, "несмотря на неудачи" на этом треке. И заключил свою публикацию такой фразой: "Рано или поздно надо будет прийти к соглашению, ибо мы живем на одном континенте". Однако из-за этого суждения на Фийона набросились как в телепрограммах, так и в печатных СМИ.

Надо сказать, что во Франции, как, впрочем, и вообще на Запада не так просто обнаружить источники, где можно найти альтернативную информацию по сравнению с официальной поощряемой. Как правило, тем, кто по-настоящему интересуется "злобой дня", и не очень доверяет тому, что извергается из каждого утюга или холодильника, приходится отправляться в соцсети или на платформы, такие как RT на французском. Таких людей здесь хватает - достаточно ознакомиться с комментариями, которые люди оставляют к однобоким статьям на украинскую тему.

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