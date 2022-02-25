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25.02.2022 14:50
Рубрика: Экономика

ЦБ: Спрос на наличные в России 24 февраля стал рекордным с начала пандемии

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Спрос населения и юрлиц на наличные деньги в России 24 февраля стал рекордным за последние два года: за один день со счетов было снято 111,3 млрд рублей. Выше спрос был только в марте 2020 года, когда началась пандемия коронавируса: тогда спрос составил 175 млрд рублей, следует из материалов Банка России.

Ажиотаж возник после того, как западные страны сообщили о введении санкций против российского банковского сектора на фоне обострения ситуации на Украине. По те или иные ограничения на работу попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, "Открытие", Московский кредитный банк, Альфа-банк, Газпромбанк и Россельхозбанк, а несколькими днями ранее санкции были наложены на Промсвязьбанк и банк Россия.

По утверждению банкиров, каких-либо исключительных проблем с получением доступа к своим средствам у клиентов банков нет. В ЦБ сообщили, что все граждане могут при желании и необходимости снимать деньги в валюте счета, а в случае проблем с иностранной валютой регулятор готов предоставить банкам дополнительные объемы.

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Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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