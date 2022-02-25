ЦБ зафиксировал рейтинги российских банков от международных агентств

Банк России принял решение зафиксировать рейтинги кредитоспособности, присвоенные российским банкам международными агентствами по состоянию на 1 февраля 2022 года. Речь идет про агентства Fitch, S&P и Moody's. Об этом регулятор сообщает на своем официальном сайте.

Такая мера вводится для снижения влияния рейтингов на работу банков России в условиях высокой рыночной волатильности и санкционного давления.

В ЦБ отмечают, что в отдельных аспектах банковского регулирования до сих пор используются требования к международным рейтингам, например, при определении категории качества обеспечения, при оценке возможности учета обеспечения по операциям репо или определения состава высоколиквидных активов для регулирования норматива краткосрочной ликвидности. Несмотря на то, что сам Банк России во многом уже перешел на использование рейтингов, присвоенных российскими агентствами по национальной шкале.

"Ввиду этой специфики учета данных операций сегодняшнее решение Совета директоров Банка России снижает риски для нормативов банков", - отмечается в сообщении ЦБ.