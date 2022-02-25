Новости

"Аэрофлот" отменил все рейсы в Лондон и Дублин до 23 мая 22:39
Глава ЛНР гарантировал украинским военным возвращение домой 22:39
США не будут вводить санкции против нефтегазового сектора РФ 22:37
ЦБ зафиксировал рейтинги российских банков от международных агентств 22:20
Следственный комитет России возбудил новые дела по фактам обстрелов в ДНР и ЛНР 22:17
Столтенберг: НАТО продолжит поставлять оружие Украине 21:56
Постпред России при ЕС: "Северный поток 2" - это "спящая красавица" 21:35
В РФ начался отбор банков для кредитования участников СЭЗ в Крыму 21:15
В Госдуме объяснили, в каком случае в РФ снимут ограничения с Facebook 21:11
Сербия не будет вводить санкции против России 21:00
Сильная гололедица продлила "желтый" уровень погодной опасности в Москве 20:57
Захарова: Без демилитаризации и денацификации Украины переговоры безрезультатны 20:42
Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией 20:41
Рублев вышел в финал турнира в Дохе 20:15
Суд арестовал девушку, бросившую коктейль Молотова в полицейских 20:12
В Подмосковье отменена часть антиковидных ограничений 19:52
Чехия вслед за Польшей закроет небо для российских авиакомпаний 19:43
В Одессе введен комендантский час 19:36
"Манчестер Юнайтед" разорвал контракт с "Аэрофлотом" 19:35
S7 Airlines временно отменила рейсы в ряд городов Европы 19:34
ВДНХ отменила масленичные гуляния 19:33
МОК призвал не использовать флаги России и Беларуси на спортивных соревнованиях 19:31
Военных железнодорожников ЗВО отправили на реконструкцию БАМа 19:30
Двое граждан ДНР погибли в результате обстрелов Донецка 19:26
Пять русских школ в Таджикистане успеют открыть в 2022 году 19:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
25.02.2022 22:20
Рубрика: Экономика

ЦБ зафиксировал рейтинги российских банков от международных агентств

Текст: Алексей Рыбин

Банк России принял решение зафиксировать рейтинги кредитоспособности, присвоенные российским банкам международными агентствами по состоянию на 1 февраля 2022 года. Речь идет про агентства Fitch, S&P и Moody's. Об этом регулятор сообщает на своем официальном сайте.

Такая мера вводится для снижения влияния рейтингов на работу банков России в условиях высокой рыночной волатильности и санкционного давления.

ЦБ увеличил выдачу наличных для пополнения банкоматов

В ЦБ отмечают, что в отдельных аспектах банковского регулирования до сих пор используются требования к международным рейтингам, например, при определении категории качества обеспечения, при оценке возможности учета обеспечения по операциям репо или определения состава высоколиквидных активов для регулирования норматива краткосрочной ликвидности. Несмотря на то, что сам Банк России во многом уже перешел на использование рейтингов, присвоенных российскими агентствами по национальной шкале.

"Ввиду этой специфики учета данных операций сегодняшнее решение Совета директоров Банка России снижает риски для нормативов банков", - отмечается в сообщении ЦБ.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Компании Финансы Рейтинговое агентство Fitch Компании Финансы Рейтинговое агентство Moody's Компании Финансы Рейтинговое агентство Standard & Poor's

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Путин выступил на Совбезе с последними данными по спецоперации на Украине. Главное
В Госдуме объяснили, в каком случае в РФ снимут ограничения с Facebook
Захарова: Без демилитаризации и денацификации Украины переговоры безрезультатны
Российские ВДВ вместе с батальоном охраны Украины защитят АЭС от терактов
АТОР: Стоимость отдыха в Турции с апреля вырастет в два раза
Сколько стоит лечение COVID-19