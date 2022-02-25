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25.02.2022 13:04
Рубрика: В мире

Дочь экс-президента Казахстана слагает с себя полномочия депутата

Текст: Юрий Нечаев

Старшая дочь экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева приняла решение о сложении с себя полномочий депутата мажилиса (нижней палаты - прим. "РГ") парламента республики.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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"Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности", - заявила Назарбаева. Она отметила, что собирается "и дальше служить своей стране и ее интересам", но уже не в депутатской должности.

В своем заявлении Назарбаева отметила, что народу Казахстана нужно "извлечь горькие уроки "черного января" (протестные акции начала 2022 года - прим. "РГ"). "Эти трагические дни ужаса и страха показали, к чему может привести анархия. Ради настоящего и будущего нашей Родины, ради сохранения ее национального суверенитета и независимости, ради мира и безопасности мы должны продемонстрировать единство и сплоченность общества", - подчеркнула экс-депутат.

Назарбаева поблагодарила казахстанцев, оказавших доверие партии Nur Otan, однопартийцев и руководство страны.

Напомним, что 28 января после передачи председательства в партии власти Nur Otan от Нурсултана Назарбаева президенту Касым-Жомарту Токаеву съезд исключил Даригу Назарбаеву из состава политического совета партии.

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