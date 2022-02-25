Доктор Мясников назвал любимый всеми продукт, угрожающий здоровью

Промышленные соусы, которые все любят и едят едва ли не каждый день, могут представлять угрозу для здоровья, - предупредил доктор и телеведущий Александр Мясников в рамках проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание".

"Любой соус очень калориен. Казалось бы, кетчуп - это просто помидоры. Тогда почему в нем столько калорий? Потому, что в составе кетчупа сахар, мука, соль, загустители, консерванты", - пояснил доктор.

Кроме того, привычка оставлять банку с соусом надолго на столе, а не убирать до следующей еды в холодильник, может привести к употреблению подпорченного продукта и пищевому отравлению.

Кроме всеми любимого кетчупа и высококалорийного майонеза нужно быть осторожными и с соевым соусом - он содержит большое количество соли, из-за чего особенно вреден для гипертоников, - отметил Мясников

Самая здоровая пища готовится без соли, с минимальным количеством специй и употребляется без соусов. В крайнем случае, отметил эксперт, можно приготовить соус самостоятельно - из качественных продуктов, без вкусовых добавок и консервантов, - такой вариант будет значительно здоровее.