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25.02.2022 11:02
Рубрика: Общество

Домашние животные улучшают мозговую активность человека - исследование

Текст: Юлия Мякишева

Специалисты из Американской академии неврологии связали наличие на протяжении минимум пяти лет домашних животных с более медленным снижением психических функций у пожилых людей.

Соответствующие наблюдения длились шесть лет. В них участвовали 1369 людей, которым на начало исследования было около 65 и у них были нормальные когнитивные навыки. У 53 процентов из них была кошка или собака, у 32 процентов домашнее животное было на протяжении пяти и более лет.

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Предыдущие научные работы говорят о том, что наличие животных в доме иногда влияет на здоровье хозяев - люди испытывают меньше стресса, у них снижается артериальное давление. Новое изучение показало, что питомцы влияют и на здоровье мозга.

Участники выполняли тесты на вычитание, числовой счет, запоминание слов. Ученые выставляли каждому оценку от 0 до 27, а потом эти данные сопоставляли с наличием домашних животным и временем владения ими. В течение шести лет когнитивные показатели снижались медленнее у владельцев кошек и собак, особенно у тех, что больше пяти лет жили с животными. В среднем балл был выше на 1,2 по сравнению с теми, кто питомцев не держал. Интересно, что больше всего животные влияли на людей с высшим образованием и мужчин. Эту связь еще предстоит изучить. Ученые отметили, что постарались принять во внимание другие факторы, которые влияют на когнитивные функции.

Общение с питомцами может стать защитным барьером от стресса, соответственно те, у кого нет такой защиты, могут быть подвержены негативному влиянию больше. Кроме того, хвостатые помогают увеличить физическую активность, что тоже идет на пользу когнитивному здоровью. Исследователи подчеркивают, что все эти выводы еще предстоит доказать научным путем.

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