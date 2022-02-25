Донецк обстреляли "Точкой-У" и артиллерией крупного калибра

Украинская сторона нанесла удар по Киевскому району Донецка с использованием ракеты "Точка-У" и крупнокалиберной артиллерии.

Как сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, предполагаемой целью ракетного удара являлась нефтебаза. К счастью, боевая часть ракеты не сработала и массового поражения удалось избежать. Но под сильный артобстрел попали несколько жилых домов. На небольшом участке прогремели мощные взрывы. К сожалению, не обошлось без жертв.

Огромная дыра зияет в торце трехэтажного дома. Квартира наверху уничтожена полностью. В другом многоквартирном доме снаряд пробил крышу. Во дворе - еще одна воронка. Разбитые стекла, посеченные осколками подъездные двери, из перебитой трубы течет вода. Коммунальщики пытаются восстановить отопление, газо- и электроснабжение.

"Я варил суп, снимал его с плиты, и тут как долбанет! У меня все из рук улетело. Несколько раз сильно грохнуло. Под окном упала здоровенная ветка, везде дым. Смотрю - раненого несут в одеяле от нашего дома. Потом узнал, что на соседней улице бабушку убило", - говорит растерянный мужчина в куртке, наброшенной на голое тело.

На соседней улице в частном секторе разбитый двор. Поломанный виноградник, разрушенные постройки. У входа в дом лежит погибшая бабушка. В апреле ей должно было исполниться 72 года.

"Ни свиста, ни другого звука прилета не слышали. Здесь сидели все вместе, - рассказывает родственник погибшей. - Вдруг бабахнуло и все разнесло. Мы с невесткой укрылись, смотрим, а где Антоновна? А Антоновна лежит. Невестку побило, контузия, ранение в живот. Она сейчас в травматологии. У меня тоже до сих пор в ушах шумит, плохо слышу".

Ополченцы предполагают, что для обстрела жилых домов использовался калибр не менее 122 миллиметров.