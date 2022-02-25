Доступ к Госуслугам и "ВКонтакте" стал бесплатным

Операторы мобильной связи в России подключили опцию "Доступный интернет", которая позволит пользоваться бесплатным доступом к сайтам Госуслуг и социальной сети "ВКонтакте" даже при нулевом балансе на счету.

Как сообщается на сайте Минцифры, эти ресурсы внесены в список социально значимых.

Для того чтобы активировать бесплатный доступ к Госуслугам и "ВКонтакте", нужно открыть приложение мобильного оператора, выбрать опцию "Доступный интернет", после чего активироваться через Госуслуги и выбрать сайт из списка.

Пользоваться бесплатным доступом можно в течение 24 часов, затем опцию нужно продлевать. В настоящее время "Доступный интернет" работает у мобильных операторов МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2, а также "Ростелекома", "ЭР-Телекома", МГТС и Акадо.