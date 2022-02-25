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25.02.2022 13:36
Рубрика: Общество

В пустыне найдены древние стелы, изображающие антропоморфных существ

Текст: Денис Передельский
Фото: SEBAP Фото: SEBAP
Фото: SEBAP

В Иордании международная миссия археологов при проведении изыскательских работ на отдаленном доисторическом участке эпохи неолита в юго-восточной пустыне обнаружила предполагаемое святилище с загадочными стелами возрастом около 9000 лет.

Фото: T. Matsui et al./Meteorit. Planet. Sci.
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Как сообщает Universes in Universe, ритуальный комплекс был найден в неолитическом лагере в районе Джибаль аль-Хашабия совместной группой иорданских и французских археологов из проекта SEBAP. Рядом с ним ранее были обнаружены крупные каменные сооружения, которые, предположительно, были ловушками для охоты на крупных животных, так называемые "коршуны пустыни". Также поблизости размещаются полуподземные круглые жилища.

Однако наибольший интерес вызывает само святилище. По оценкам экспертов, оно было построено около 7000 года до нашей эры, что делает его одним из самых ранних известных науке крупномасштабных сооружений, построенных людьми. Внутри святилища были найдены загадочные стелы, которые очень хорошо сохранились.

Две из них украшены выгравированными изображениями лиц антропоморфных существ, которые, впрочем, могут быть и человеческими лицами, схематично изображенными древними художниками. Высота одной из стел составляет около 110 сантиметров, второй - около 70 сантиметров. Ученые отмечают, что стелы были изготовлены очень тщательно и точно.

Они также выразили уверенность в том, что древний комплекс использовался в сакральных целях. На это указывают многочисленные свидетельства. Например, здесь был обнаружен алтарный камень, а также различные артефакты, включая фигурки животных, тщательно обработанные кремневые предметы и морские окаменелости. Последние являются весьма неожиданной для пустыни находкой.

Ученые говорят, что эти окаменелости могли быть принесены издалека. Подобные подношения в символической и духовной сфере использовались на протяжении всего периода неолита. Алтарь и найденный рядом с ним очаг также предполагают, что здесь проводились ритуальные церемонии с какими-то жертвоприношениями.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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