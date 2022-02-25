Двое граждан ДНР погибли в результате обстрелов Донецка

Двое мирных граждан Донецкой народной республики погибли в результате обстрелов Киевского района Донецка украинской армией.

Как сообщают в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации, среди погибших - пенсионерка 1950 года рождения, получившая травмы несовместимые с жизнью. Личность второго погибшего пока не установлена.

Кроме того, от обстрелов ВСУ пострадали еще два человека. Осколочное ранение в живот получила женщина 1987 года рождения, а еще один мужчина получил контузию. Также в результате попаданий снарядов поврежден газопровод.

Как отмечают в представительстве ДНР в СЦКК, по всем фактам военных преступлений со стороны украинских военнослужащих будут проведены разбирательства, а результаты переданы Генеральной Прокуратуре ДНР.