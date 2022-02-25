Джабаров негативно оценил санкции против руководства России

Персональные санкции, введенные против российского руководства неприемлемы, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Это, по мнению сенатора, плохо скажется на отношениях Москвы и Запада.

"Это неприемлемо​​​. Западные страны сошли с ума", - передает РИА Новости комментарий Джабарова по поводу объявленного Евросоюзом нового пакета санкций.

Он выразил убежденность, что попавшие в "черный список" российские политики не обратят на санкции внимание, но это ухудшит и без того непростые отношения.