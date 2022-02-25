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25.02.2022 23:46
Рубрика: Власть

Джабаров негативно оценил санкции против руководства России

Персональные санкции, введенные против российского руководства неприемлемы, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Это, по мнению сенатора, плохо скажется на отношениях Москвы и Запада.

ЕС и Лондон ввели санкции против Путина и Лаврова

"Это неприемлемо​​​. Западные страны сошли с ума", - передает РИА Новости комментарий Джабарова по поводу объявленного Евросоюзом нового пакета санкций.

Он выразил убежденность, что попавшие в "черный список" российские политики не обратят на санкции внимание, но это ухудшит и без того непростые отношения.

Захарова: Может, Лондон себе что-нибудь отморозил?
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