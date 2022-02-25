Едем в Сибирь за впечатлениями

Федеральная пассажирская компания открывает новую страницу в организации железнодорожных туристических маршрутов. Так, вечером 5 марта 2022 года с Казанского вокзала столицы отправится в круиз специальный поезд № 928/927 "В Сибирь". Маршрут пройдет через Казань, Тюмень, Тобольск и Пермь. В столицу - только уже на Ярославский вокзал - поезд вернется днем 10 марта.

В Тобольске сохранился единственный в Сибири каменный Кремль. Фото: Пресс-служба АО "ФПК"

Железнодорожные круизы для российской туристической отрасли - сегмент хоть и молодой, но очень перспективный. По крайней мере, во времена СССР такой вид путешествий был очень популярен и удобен: ночью в пути, а днем гуляешь по новому городу. Интерес к такому отдыху растет и в наши дни, уверены в Российском союзе туриндустрии. И для этого есть все предпосылки: разветвленная сеть железных дорог, множество интересных городов с обилием достопримечательностей, действующая программа туристического кешбэка. Поспособствовал развитию железнодорожного туризма и коронавирус, ограничив путешествия за рубеж. Впоследствии, когда границы снова будут открыты, этот вид отдыха, несомненно, останется, а также будет востребован и у наших иностранных гостей. Холдинг "РЖД" еще минувшей осенью утвердил план туристических перевозок, который включает целый ряд круглогодичных маршрутов, туров выходного дня, а также специальных праздничных поездок. И вот подошло время отправиться в первый рейс поезду "В Сибирь".

В чем его "изюминка"? Ну, прежде всего это пока один из самых длинных маршрутов, анонсированных Федеральной пассажирской компанией (холдинг "РЖД") на этот год. Его продолжительность - 5 дней и 6 ночей. Еще одно преимущество - разнообразие впечатлений, поскольку путешественники познакомятся не только с архитектурными и историческими достопримечательностями городов, но и услышат местные легенды, поучаствуют в иммерсионных шоу и кулинарных мастер-классах, увидят уникальные природные ландшафты.

Путешествие в вагоне-люкс ничем не уступит отдыху в 5-звездочном отеле. Фото: Пресс-служба АО "ФПК"

Первая остановка на маршруте - Казань. Для тех, кто не в курсе, она имеет статус "третьей столицы" России (это официальный бренд, зарегистрированный в Роспатенте), а ее возраст - тысячелетие города-миллионника отметили еще в 2005 году - заставляет говорить о ней с уважением. Здесь туристов ожидает очень интересная и насыщенная программа. Начнется она с обзорной экскурсии "Казань тысячелетняя". Гид покажет гостям Казань со всех сторон: и старинные улочки с купеческими особняками, самый известный из которых - Национальная библиотека Татарстана, располагающаяся в доме Зинаиды Ушковой, построенном в 1906 году, и современный высотный мегаполис. Каменным Кремлем может похвастаться не каждый старинный город России (таковых всего 20), но вот Казань - может. И никого из туристов не оставит равнодушным пешеходная экскурсия в музей-заповедник "Казанский Кремль", с осмотром мечети Кул Шариф, возведенной к 1000-летию города, Благовещенского собора, Спасской башни, Президентского Дворца и падающей Башни Сююмбике - архитектурного символа Казани. Шпиль этой дозорной башни отклоняется от вертикали на два метра, и при общей высоте чуть менее 60 метров это очень заметно. Какие блюда татарской кухни вы пробовали, кроме чак-чака и бешбармака? Никаких? У туристов поезда "В Сибирь" будет возможность не только расширить свои познания о кыстыбыях, эчпочмаках и казы, но и поучаствовать в приготовлении некоторых из них под руководством опытного шеф-повара. Но после сытного и вкусного обеда, увы, придется возвращаться на вокзал: следующая остановка Тюмень, а путь до нее неблизкий, больше тысячи километров. Шести с небольшим часов для более полного знакомства с Казанью, возможно, туристам не хватит, но туда можно вернуться в другой раз, и непременно на поезде. В дороге до Тюмени пройдет 20 часов. Чем заняться в это время? "Переварить" казанские впечатления, выпить чаю и посмотреть в окно на заснеженные пейзажи. А значит, самое время ознакомиться с поездом, в котором и пройдет путешествие. Поезд "В Сибирь" логичнее назвать "отелем на колесах". Разместиться можно в зависимости от размера вашей компании в четырехместном купе и или двухместном люксе. Уровень комфорта в вагонах от их класса не зависит: все они оборудованы системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, душем, розетками для зарядки электронных устройств. В составе поезда будет работать вагон-ресторан, так что пассажиры голодными не останутся. Завтраки, кстати, входят в стоимость тура. А подключение к мультимедийному порталу "Попутчик" не даст в дороге скучать.

За чаем, разговорами с соседями по вагону и настольными играми время пролетит незаметно. И вот она, Тюмень. Мы все знаем ее как "нефтегазовую столицу России", но не углеводородами едиными живет самый первый русский город (основан в 1586 году) в Сибири. Тюмень известна своей деревянной архитектурой и набережной реки Тура, которая в рейтинге туроператоров занимает первое место среди городских достопримечательностей, и особенно красива вечером.

А сначала - визит в село Покровское в музей Григория Распутина, и экскурсия с элементами иммерсионного шоу. Затем - возвращение в Тюмень и посещение термального СПА-курорта "Лето-лето". Его уникальность в том, что термальный источник находится практически в самом центре города: более него в мире известен, пожалуй, только венгерский Кирай, расположенный в черте Будапешта. В Топ-20 самых лучших термальных источников мира входят шесть российских, в том числе и в Тюмени. Поэтому побывать здесь и не окунуться просто нельзя. В бассейн под открытым небом, расположенный на берегу реки Тура, поступает природная минеральная вода с уникальными целебными свойствами. Температура воды на выходе из скважины составляет 38-43 оC. В бассейне установлено около 110 гидромассажных установок для проработки всех групп мышц. Поэтому пассажиры туристического поезда "В Сибирь" смогут не только поднять себе настроение, но и зарядиться энергией. А после сытного обеда с широким выбором блюд сибирской кухни гостей ждет обзорная экскурсия по вечерней Тюмени с прогулкой по знаменитой набережной Туры.

Купание в горячих источниках зарядит туристов энергией на долгое время. Фото: Пресс-служба АО "ФПК"

Следующая остановка - Тобольск, он всего на год моложе столицы области - Тюмени. Это единственный райцентр в нашем путешествии, но это не значит, что экскурсионная программа здесь будет менее насыщенной. Отнюдь. Для начала - поездка в село Абалак и визит в Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь, который является духовной святыней всей Сибири, храня чудотворную икону Божией Матери "Знамение". Именно у стен этой обители в декабре 1584 года произошло сражение казаков с ордой Маметкула, которое открыло Ермаку путь к дальнейшему завоеванию Сибири. А рядом расположен туркомплекс Абалак. Туристический городок построен полностью из дерева и представляет собой реконструкцию сибирского острога времен похода Ермака. Здесь, конечно, наиболее интересно погулять детям и любителям истории.

В самом Тобольске гиды покажут гостям единственный в Сибири каменный Кремль и Дворец наместника, основная экспозиция которого посвящена истории управления Сибирью, Дом семьи Императора Николая II, а также тематический парк "Тобол", где проходили съемки одноименного сериала. А на местной косторезной фабрике, которая действует уже более 90 лет, туристы увидят, как рождаются сувениры, миниатюры и украшения, в том числе из кости мамонта.

"Пермяк - соленые уши". Слышали такое выражение? Это прозвище стало традиционным для жителей Перми со времен, когда добыча соли являлась основным промыслом в уральских городах. Пермь станет четвертой и последней стоянкой турпоезда "В Сибирь" на пятый день путешествия. Памятник соленым ушам, один из самых чудных (ударение на последнем слоге) в стране, станет первой точкой для посещения. После того как все желающие сфотографируются, примерив на себя огромные, как у слона, уши, обзорная экскурсия по городу продолжится по центральным улицам города и набережной Камы. Гости увидят арт-объект "Счастье не за горами", расположенный у музея современного искусства, историческую улицу Сибирская, Театральный сквер и Театр оперы и балета, Соборную площадь. А дальше - переезд в Хохловку, в первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Здесь туристам расскажут, как жили коми-пермяки много лет назад, об истории солепромыслов и охотничьих традициях в Прикамье и о многом другом. А на "закуску" - ароматный хохловский чай с традиционными пермскими посикунчиками, то есть маленькими жареными пирожками на два укуса.

А дальше - обратный путь до Москвы. Оформить билеты на туристический поезд "В Сибирь" можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Что касается экскурсионной программы, то здесь есть варианты. Можно купить пакетный тур, в который входит проезд на поезде, экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание. Это можно сделать на сайте "РЖД Тур". Желающие могут спланировать культурную программу самостоятельно, приобретя только билеты на поезд. Также можно заказать у проводника дополнительные экскурсии прямо в пути следования. Торопитесь, пока билеты в круиз на поезде "В Сибирь" еще есть.

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