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Рубрика: Экономика

Эксперт спрогнозировала будущее торговых центров

Текст: Марина Трубилина

К 2030 году собственно торговля товарами в торговых центрах будет занимать значительно меньшие площади, чем сейчас. Об этом говорили участники мероприятия "MosInterCon 2021: Дни торговых центров".

Через восемь лет люди будут приходить в торговые центры, чтобы получить тот опыт, который нельзя купить в онлайне, отметила директор по продажам ADG group Анна Папаскири. "Это досуг, еда, которая уже занимает от 15 до 20%. Ритейл все меньше будет занимать площади. Вопрос форматов остается открытым - что это будет: пункты выдачи или смешанные форматы", - сказала она.

До пандемии доля продуктового ритейла и торговых галерей в ТЦ составляла около 60%, но к 2030 году она снизится до 36%, считает Папаскири. В то же время будет расширяться развлекательная зона ТЦ, которая займет до 30% площадей (с 2013 по 2019 она она уже выросла с 7% до 23%). Увеличатся, но уже не столь значительно, площади, занятые общественным питанием, они займут пятую часть ТЦ (в 2013 году, для сравнения, 5%). Сейчас наибольшей популярностью в ТЦ спальных районов пользуются японская, грузинская, итальянская кухня, а также кофейни.

Кроме того, вырастет доля площадей, занятых сервисами и различными услугами - если до пандемии на них приходилось 3%, то в 2030 году будет уже около 10%.

Российские торговые сети не фиксируют ажиотажного спроса на продукты

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