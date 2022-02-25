Эксперты объяснили, почему нельзя отказываться от молочных продуктов

В Роспотребнадзоре сообщили, какое количество молока и молочных продуктов должно быть в ежедневном рационе и предупредили о правильном его употреблении.

Молоко и молочные продукты должны быть на нашем столе ежедневно, так как содержат значительное количество незаменимых нутриентов и являются основными источниками животного белка (незаменимых аминокислот), - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве назвали рассчитанную диетологами норму: взрослому здоровому человеку рекомендуется ежедневно два стакана молока и жидких кисломолочных продуктов, ломтик сыра (20 г), порция сливочного масла (12 г) и 30 г творога (то есть одна стандартная пачка в неделю).

Всего одна чашка молока (250 мл) содержит:

· 8 г качественного белка с полным аминокислотным составом;

· 8 г жира;

· 13 г углеводов;

· 146 калорий;

· кальций - 276 мг (28% дневной нормы);

· витамин Д - 24% дневной нормы;

· витамин В2 (рибофлавин) - 26% дневной нормы;

· витамин В12 - 18% дневной нормы;

· калий - 10% дневной нормы;

· фосфор - 22% дневной нормы;

· витамин А, витамин В1 и В6, селен, цинк и магний.

При этом эксперты предупреждают, что неправильно обработанное молоко может стать источником острых кишечных инфекций, а через сырое молоко больных коров человеку могут передаваться такие тяжелые инфекции как туберкулез, бруцеллез, ящур, клещевой энцефалит. Вот почему фермерское и деревенское молоко необходимо кипятить, а при покупке нужно убедиться в наличии у продавца ветеринарно-санитарных документов. Что касается молочных продуктов, приобретенных в магазине, нужно обращать внимание на сроки годности и хранить их в холодильнике.

"Даже если молоко не изменилось во вкусе и запахе, употреблять его после истечения этих сроков не следует", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что стандарты допускают изготовление молочных продуктов с использованием заменителей молочного жира (с замещением в количестве не более 50%), но производитель обязан сообщать об этом на этикетке. Такие продукты продавцы обязаны размещать на витринах отдельно, а правильное наименование таких продуктов должно начинаться со слов - "Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира".

В Роспотребнадзоре также сообщили об уровне качества молочных продуктов, поступающих в продажу. За 2021 год ведомство исследовало по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям около 285 тысяч проб молочной продукции.

Из них не соответствовало гигиеническим нормативам:

- по содержанию загрязнителей химической природы (пестициды, микотоксины, токсичные элементы) - 0,02% проб;

- по микробиологическим показателям (содержание бактерий группы кишечной палочки, патогенных микроорганизмов, дрожжей и другое) - 3,26% проб.

- по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции - 4,78% проб.

Как следствие, специалистами Роспотребнадзора была изъята из оборота 71 тонна молока и молочной продукции.