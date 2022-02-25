ЕС продлил действие персональных санкций против Беларуси на год

Евросоюз опубликовал в официальном журнале документ, продляющий индивидуальные санкции против Беларуси до 28 февраля 2023 года. Они коснутся представителей крупного бизнеса и руководства страны, включая президента Александра Лукашенко и членов его семьи.

В настоящее время в отношении Беларуси уже действуют несколько пакетов санкций, включающих черный список из 183 физических лиц и 26 организаций. Им запрещен въезд на территорию ЕС, доступ к банковской системе Евросоюза, сотрудничество с европейским бизнесом.

Ранее "РГ" писала, что предыдущая волна санкций от Евросоюза, Великобритании и США обрушилась на Беларусь в связи с миграционным кризисом на границе с ЕС.