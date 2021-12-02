Под введенные Западом санкции против Беларуси попал сын Лукашенко

Британия вместе с Евросоюзом, США и Канадой ввела санкции в отношении Беларуси. То, что эти меры носят коллективный и скоординированный характер, подтверждается в совместном заявлении сторон.

Лондон традиционно обвинил белорусскую сторону в "нарушении прав человека", в связи с чем и объявлены рестриктивные меры. Об этом сообщается на сайте британского кабмина. Там требуют от белорусских властей прекратить "организацию нелегальной миграции в Европу", грозя за это "основательной расплатой". Заявление также содержит требование освободить около 900 политзаключенных и начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ. В частности, санкции затрагивают ОАО "Беларуськалий" и десять физических лиц.

Ранее стало известно, что минфин США - в связи с все тем же миграционным кризисом в Европе - внес в санкционный список 20 физических лиц и 12 структур Беларуси, а также объявил "заблокированной собственностью" три самолета белорусского авиаперевозчика. Из сообщения на сайте ведомства следует, что под санкции, в частности, попал сын белорусского президента Дмитрий Лукашенко, отмечает ТАСС. Они также коснулись Президентского спортивного клуба республики.