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Рубрика: В мире

ЕС и Лондон ввели санкции против Путина и Лаврова

Текст: Максим Макарычев, Иван Сысоев
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о принятии второго пакета антироссийских санкций по итогам экстренного заседания министров иностранных дел стран ЕС.
Фото: Cédric Puisney/wikipedia.org Фото: Cédric Puisney/wikipedia.org
Фото: Cédric Puisney/wikipedia.org

В санкционные списки Евросоюза включены президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров. Европейским банкам теперь запрещено предоставлять им финансовые средства. При этом на них не распространяются запреты на перемещение, чтобы "сохранить открытыми дипломатические каналы".

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Боррель подчеркнул, что единственными мировыми лидерами, находящимися под европейским санкциями являются президенты России Владимир Путин, Сирии Башар Асад и Беларуси Александр Лукашенко.

Помимо Путина и Лаврова, в санкционные списки были также включены члены Совета Безопасности РФ, а также еще 26 человек, которые, по мнению европейцев, "получают выгоду от событий на Украине".

Фото: Reuters
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Глава европейской дипломатии также подтвердил, что в Евросоюзе идет работа над третьим санкционным пакетом. По его словам, при его рассмотрении "не исключается ничего", а конкретные шаги будут зависеть от "поведения России". При этом Боррель признал, что вопрос отключения России от SWIFT еще остается в повестке обсуждения.

Вскоре после этого представитель Даунинг-стрит заявил, что правительство Великобритании также будет действовать против российского руководства. Стало известно, что данное решение продвигал лично британский премьер Борис Джонсон, над которым нависла угроза отставки после серии скандалов. По мнению экспертов, демонстрируя подобную "решительность", Джонсон пытается "поднять" свой крайне низкий политический рейтинг.

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе утром в пятницу договорились о введении второго транша ограничительных мер в отношении России, по их мнению, "призванных нанести ущерб российской экономике в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Фото: iStock
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ЕС не последовал примеру Лондона, запретившего "Аэрофлоту" летать в своем воздушном пространстве, опасаясь, что Москва ответит запретом европейским перевозчикам летать над Россией в азиатские страны. Продажа бельгийских бриллиантов или итальянских предметов роскоши в Россию также будет освобождена от экспортного контроля.

Официальный представитель блока в Брюсселе заявил, что правительствам стран-членов ЕС предстоит решить, насколько ценной для них является ежегодная торговля сообщества с Россией в размере 80 миллиардов евро. В нынешнем виде режим санкций ЕС затронет менее половины этой торговли.

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