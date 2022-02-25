ФАС начала проверку после резкого повышения цен в DNS

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения цен в торговой сети DNS. Ведомство уже направило в компанию запрос.

Кроме того, как сообщает пресс-служба ФАС, должностному лицу DNS выдано предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать Закон о защите конкуренции.

"Ведомство обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары", - говорится в сообщении антимонопольной службы.

Ранее директор DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что сеть подняла цены на 30% из-за высокого спроса среди покупателей. Предприниматель сообщил, что деятельность компании в условиях резкого падения курса рубля "превратилась в распределение дефицита".