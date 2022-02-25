В России начали дорожать смартфоны

Российские покупатели могут столкнуться с ростом цен на смартфоны и другую электронику. Об этом пишет Hi-tech Mail.ru.

Как утверждает издание, магазины начали пересматривать цены на фоне меняющихся курсов валют - некоторые модели выросли в цене на десятки тысяч рублей.

В одной из крупных торговых сетей цены на смартфоны Apple выросли примерно на треть. Например, iPhone 13 mini продается по цене 90999 рублей (вместо старых 69990) за версию на 128 Гб. Выросли цены и на другие модели - iPhone 13, iPhone 13 Pro и Pro Max.

Представители сети рассказали, что на смартфоны возник ажиотажный спрос - продажи выросли примерно в два раза, что сказалось на ценах. "И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста", - добавили в компании.