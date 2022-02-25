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Создано генеалогическое древо всего человечества

25.02.2022 / 15:25
Фото: Anthony Wilder Wohns et al. / Science
Фото: Anthony Wilder Wohns et al. / Science

В Институте больших данных Оксфордского университета создали карту с древними и современными геномами человечества, где все люди связаны между собой.

Статья опубликована в журнале Science. Как объясняют генетики, за последние двадцать лет произошли выдающиеся достижения в области генетических исследований человека, в результате которых были получены геномные данные для сотен тысяч людей, в том числе для доисторических. Так, ученые получают возможность проследить происхождение генетического разнообразия человека.

Ученые создали новый метод, решивший проблему объединения последовательностей генома из множества различных баз данных. Это - алгоритм для обработки такого массива информации. Так удалось разместить миллионы разных последовательностей.

Всего удалось объединить восемь баз данных. 3609 последовательностей геномов из 215 популяций. Древние геномы выделены из образцов по всему миру, их возраст от тысячи до ста тысяч лет. Отмечено, что всего наука знает сотни тысяч современных геномов и тысячи древних.

Фото: iStock
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Как рассказал один из авторов работы доктор Ян Вонг, генеалогическое дерево максимально точно моделирует процесс, породивший все генетические вариации. Это позволит проследить, как генетическая последовательность каждого человека соотносится с любой другой во всех точках генома.

Поскольку отдельные области генома наследуются только от одного родителя, происхождение каждой точки генома можно рассматривать как дерево. Такие деревья связывают генетические регионы, поэтому можно отследить, где и когда впервые такие вариации появились.

- Мы реконструируем геномы наших предков и используем их для формирования обширной сети взаимоотношений. Затем мы можем оценить, когда и где жили эти предки. Подход требует небольших исходных данных и может включать как современные, так и древние образцы ДНК, - сказал доктор Энтони Уайлдер Уонс.

В итоге алгоритм показал, где в деревьях должны присутствовать общие предки. Получившаяся сеть содержит около 27 миллионов потомков. Потом авторы добавили данные о местоположении. Результаты успешно восстановили ключевые события в истории эволюции человека, включая миграцию из Африки.

Карту будут дополнять данными по мере их появления. Последовательность может вместить миллионы дополнительных геномов. В итоге должна получиться единая карта, которая сможет объяснить происхождение всех генетических вариаций человека, рассказать об эволюции вида, и отследить всевозможные изменения. Метод, кстати, применим к большинству живых существ, поэтому он может быть полезен в медицинской генетике, чтобы отслеживать, например, связи между болезнями.

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Фото: Joschua Knuppe / Nature
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