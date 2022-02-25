Генпрокуратура: Доступ к Facebook может быть ограничен

"В случае неустранения допущенных нарушений [возможно] принятие предусмотренных законодательством РФ мер по ограничению полностью или частично доступа к данному информационному ресурсу в сети Интернет с использованием технических средств противодействия угрозам", - отметили в Генпрокуратуре.

"В связи с дискриминационными действиями администрации социальной сети Facebook американской компании Meta Platforms Inc. по введению ограничений в отношении аккаунтов российских СМИ - сетевых изданий "Звезда", "Лента.ру", "Газета.ру" и "РИА Новости" - Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 3.3 федерального закона от 28 декабря 2012 года "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там подчеркнули, что "указанными действиями владельцев интернет-ресурса неправомерно ограничено распространение пользователями сети Интернет общественно значимой информации на территории Российской Федерации (в том числе сообщений и материалов зарегистрированных СМИ) в связи с введением иностранными государствами политических и экономических санкций в отношении Российской Федерации, чем нарушено предусмотренное статьей 29 Конституции Российской Федерации право граждан России свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом".

Решение Генеральной прокуратуры влечет внесение социальной сети Facebook в соответствующий перечень Роскомнадзора, а "в случае неустранения допущенных нарушений - принятие предусмотренных законодательством РФ мер по ограничению полностью или частично доступа к данному информационному ресурсу в сети Интернет с использованием технических средств противодействия угрозам", - отметили в Генпрокуратуре России.