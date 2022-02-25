Биологи нашли гигантский микроб, видный невооруженным глазом

Гигантская бактерия, обитающая в вечнозеленых мангровых зарослях, имеет сложную клетку и может оказаться недостающим звеном между одноклеточными организмами и человеческими клетками. Предыдущий "гигантский микроб" имел размер с маковое зернышко.

Неожиданно для ученых самый большой микроб оказался отнюдь не микроскопическим. Его единственная нитевидная клетка видна невооруженным глазом, так как вырастает до двух сантиметров - это в пять тысяч раз больше, чем обычные микробы. А также, вероятно, способен расти дальше. Кроме того, его геном не плавает внутри клетки, а заключен в мембрану, как людей. Это характерно только для более сложных клеток. Подробное исследование микроорганизма представлено в препринте, пишет Science.

По словам микробиолога Верены Карвалью из Массачусетского университета в Амхерсте, размер бактерии в десять раз превышает тот, что раньше считали допустимым для микробов. Размер впечатлил исследователей еще и потому, что в своей работе они заражают бактериями гораздо меньшие организмы, чем этот микроорганизм.

Живые организмы разделены на две группы: прокариоты, к которым относятся бактерии и одноклеточные микробы, и эукариоты, к которым относятся все, от дрожжей до большинства форм многоклеточной жизни, включая человека. Прокариоты имеют свободно плавающую ДНК, тогда как эукариоты упаковывают свою ДНК в ядро.

Но недавно обнаруженный микроб, названный Thiomargarita magnifica, стирает грань между прокариотами и эукариотами.

Бактерию, жившую в разлагающихся мангровых листьях на одном из островов в Карибском море, около 10 лет назад заметил французский биолог Оливье Гро. У него и его команды ушло пять лет на то, чтобы понять, что загадочный организм был бактерией. До момента, как микроб решили описать, ученые не понимали, насколько уникальное открытие оказалось в их руках.

Thiomargarita magnifica имеет только одну клетку с двумя мембранными мешками, один из которых содержит всю огромную ДНК клетки с 11 тысячами генов (обычно их четыре тысячи). Второй содержит воду и, вероятно, является причиной того, почему бактерия такая большая.