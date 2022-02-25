Глава ДНР пообещал снизить или отменить налоги

В Донецкой народной республике будут снижены или отменены налоги. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Также он пообещал выдачу льготных кредитов с целью восстановления экономики края.

Будут снижаться или полностью отменяться налоговые отчисления, будут применяться индивидуальные условия, в частности, осуществляться льготное кредитование по льготной процентной ставке, уточнил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее глава ДНР сообщил, что республика рассчитывает на финансовую поддержку России на первых этапах восстановления экономики. "Без поддержки России обойтись будет трудно", - подчеркнул Пушилин.