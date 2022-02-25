Глава комитета ГД: Операции по картам Visa и Mastercard внутри РФ пройдут без проблем

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что угроза для внутренних взаиморасчетов по картам иностранных платежных систем отсутствует. Также он рассказал о возможной замене для SWIFT и посоветовал покупать российские активы.

"Все операции, которые проводят наши граждане на территории России, будут продолжаться без проблем - со всеми системами, любыми, в том числе с Visa и Mastercard, - заявил парламентарий в интервью "Парламентской газете". - Эта угроза отсутствует".

А вот при оплате товаров в зарубежных интернет-магазинах по таким картам точечные проблемы могут быть, не исключил депутат. При этом их удастся оперативно решить, заверил он.

"Все будет преодолено. Экономический интерес всегда превысит политические страхи", - считает Аксаков.

При этом он посоветовал гражданам, выезжающим за границу, иметь в запасе наличные средства - для того, чтобы не столкнуться с проблемами международных платежных систем.

Парламентарий также прокомментировал возможное отключение РФ от межбанковской системы SWIFT. Это не драматично и не смертельно, поскольку есть запасные каналы передачи финансовой информации, заявил глава комитета.

Аксаков напомнил, что SWIFT появился и начал активно использоваться в середине 90-х, до этого использовались другие каналы передачи финансовой информации. "Очевидно, они могут быть восстановлены", - отметил он.

Кроме того, в России создан аналог SWIFT - Система передачи финансовых сообщений, в которой уже больше 400 участников - крупнейших российских организаций. И это, кстати, больше, чем наших организаций в SWIFT.

Он также не исключил соединение нашей системы с аналогом есть в Китае - в таком случае взаиморасчеты с КНР проблем испытывать не будут. Еще и в Индии интересовались применением нашей системы.

Комментируя ситуацию на отечественном фондовом рынке, глава комитета отметил, что сейчас хороший период для покупки российских активов. "Они упали резко, подешевели и самое время вложиться, для того, чтобы заработать, когда ситуация успокоится и все это взлетит в цене", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о борьбе с инфляцией, Анатолий Аксаков допустил повышение ключевой ставки ЦБ из-за падения рубля и удорожания поставляемых в Россию импортных товаров.

Напомним, что страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины обещали России новые жесткие санкции. В том числе прозвучали заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.