Глава комитета ГД: Операции по картам Visa и Mastercard внутри РФ пройдут без проблем

"Все операции, которые проводят наши граждане на территории России, будут продолжаться без проблем - со всеми системами, любыми, в том числе с Visa и Mastercard, - заявил парламентарий в интервью "Парламентской газете". - Эта угроза отсутствует".
А вот при оплате товаров в зарубежных интернет-магазинах по таким картам точечные проблемы могут быть, не исключил депутат. При этом их удастся оперативно решить, заверил он.
"Все будет преодолено. Экономический интерес всегда превысит политические страхи", - считает Аксаков.
При этом он посоветовал гражданам, выезжающим за границу, иметь в запасе наличные средства - для того, чтобы не столкнуться с проблемами международных платежных систем.
Парламентарий также прокомментировал возможное отключение РФ от межбанковской системы SWIFT. Это не драматично и не смертельно, поскольку есть запасные каналы передачи финансовой информации, заявил глава комитета.
Аксаков напомнил, что SWIFT появился и начал активно использоваться в середине 90-х, до этого использовались другие каналы передачи финансовой информации. "Очевидно, они могут быть восстановлены", - отметил он.
Кроме того, в России создан аналог SWIFT - Система передачи финансовых сообщений, в которой уже больше 400 участников - крупнейших российских организаций. И это, кстати, больше, чем наших организаций в SWIFT.
Он также не исключил соединение нашей системы с аналогом есть в Китае - в таком случае взаиморасчеты с КНР проблем испытывать не будут. Еще и в Индии интересовались применением нашей системы.
Комментируя ситуацию на отечественном фондовом рынке, глава комитета отметил, что сейчас хороший период для покупки российских активов. "Они упали резко, подешевели и самое время вложиться, для того, чтобы заработать, когда ситуация успокоится и все это взлетит в цене", - пояснил он.
Отвечая на вопрос о борьбе с инфляцией, Анатолий Аксаков допустил повышение ключевой ставки ЦБ из-за падения рубля и удорожания поставляемых в Россию импортных товаров.
Напомним, что страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины обещали России новые жесткие санкции. В том числе прозвучали заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.