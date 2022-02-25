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Рубрика: В мире

Глава ЛНР гарантировал украинским военным возвращение домой

Текст: Иван Сысоев

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем заявлении гарантировал, что после того, как киевский режим сложит оружие и прекратит сопротивление, все военнослужащие будут отпущены и вернутся домой.

По словам Пасечника, уже сотни бойцов вооруженных сил Украины приняли решение прекратить сопротивление, сложили оружие и "перестали выполнять преступные приказы киевского режима". Как указал глава ЛНР, многие украинские военнослужащие "были буквально спасены от верной гибели", а в ЛНР им оказывается вся необходимая помощь.

На данный момент на сторону ЛНР добровольно перешли 17 военнослужащих ВСУ, по словам Пасечника, "с каждым часом таких солдат и офицеров становится все больше".

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