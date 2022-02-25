Глава Минпромторга: Массового отказа от сотрудничества с РФ не ожидается

Бизнес стран Запада не будет массово отказываться от взаимодействия с Россией, такого не ожидается. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин.

"В целом мы видим готовность ведущих индустриальных партнеров из стран ЕС, Северной Америки, - заявил он, - несмотря на ситуацию, тем не менее они настроены продолжать сотрудничество".

По его словам, практика последних лет показывает, что там, где это возможно, бизнес находит решения, хотя в политической сфере остаются трения.

"Мы, конечно, не питаем иллюзий, что таким путем пойдут все компании, - признал Мантуров, - но точно не будет фронтального отказа от взаимодействия".

Что касается перспектив российской промышленности после введения санкций Запада, то ситуация управляемая, сказал также Мантуров.

По его словам, страна намного лучше готова к ограничениям, чем в 2014 году, не говоря уже о 2008 годе.