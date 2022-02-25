Глава Минсельхоза: Ситуация на рынке продовольствия стабильная

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил о штатном режиме работы агропромышленного комплекса страны.

"Ситуация на рынке продовольствия стабильная. На складах и в распределительных центрах продукции достаточно. Поставки в объекты розничной торговли осуществляются без сбоев", - сказал он на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. На встрече обсуждалась текущая экономическая ситуация в свете новых санкций в отношении России.

Глава Минсельхоза также подчеркнул, что страна полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия. Это касается зерна и продуктов его переработки, мясной и рыбной продукции, сахара, растительного масла и других ключевых продуктов. "Собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов уже обеспечивает значительную часть нашего внутреннего потребления", - сообщил Патрушев.