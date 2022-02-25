Новости

В Вильнюсе избили российского дипломата 15:20
Российские торговые сети не фиксируют ажиотажного спроса на продукты 15:16
Активность в социальных сетях поможет пережить изоляцию и пандемию 15:11
Президент Эстонии выступил за сохранение диалога с Россией 15:08
В Минздраве уточнили, какие лекарства можно будет покупать блистерами 15:04
Банк России понизил курсы доллара и евро на несколько рублей 14:59
"Спартак" сыграет с "Лейпцигом" в 1/8 финала Лиги Европы 14:53
Песков выразил сожаление в связи с решением перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга 14:48
РФС назвал решение УЕФА политическим 14:46
Собянин перевел требование об удаленном режиме работы в разряд рекомендаций 14:44
Песков: Россия признает президентство Зеленского 14:41
Нарышкин: Спецоперация на Украине предотвратит военный конфликт в Европе 14:34
Президент Сирии Асад в разговоре с Путиным поддержал спецоперацию РФ на Украине 14:25
Аксенов: Националисты перед отступлением подорвали объекты Северо-Крымского канала 14:16
Глава ВТБ допустил временные "сложности" у клиентов банка из-за санкций 14:03
Песков оценил заявление Зеленского про нейтральный статус Украины 14:03
В Москве вступили в силу новые правила получения субсидий на оплату ЖКУ 13:57
Крым окончательно отказался от курортного сбора 13:51
Муфтий Крганов: Запад восемь лет игнорировал и игнорирует страдания людей Донбасса 13:50
Песков: Россия не меняет свои позиции, как бабочка 13:49
Песков объяснил отмену полетов на юге России 13:49
Песков заявил о неизбежности ответных мер на санкции Запада 13:48
Песков назвал решаемыми проблемы из-за санкций 13:47
Песков: Мы ждали скоординированного ответа Запада на спецоперацию на Украине 13:41
Лавров: Зеленский врет, когда говорит о нейтральном статусе Украины 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
25.02.2022 14:03
Рубрика: Экономика

Глава ВТБ допустил временные "сложности" у клиентов банка из-за санкций

Текст: Анастасия Селиванова

Банк ВТБ после попадания в санкционные списки сделает все возможное для того, чтобы клиенты минимально пострадали от ограничительных мер Запада. Тем не менее, скорее всего, с какими-то сложностями клиентам все же придется столкнуться, говорится в обращении главы банка Андрея Костина к клиентам, партнерам и акционерам.

"В 2020 году я говорил, что ВТБ сделает все для максимально возможной поддержки клиентов на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Я не бросаю слова на ветер, свое обещание я выполнил. Сегодня я даю вам новую гарантию: в ближайшие дни и недели банк ВТБ будет делать все возможное и невозможное, чтобы минимизировать потенциальный ущерб, который способен причинить нашим клиентам, партнерам и акционерам введенный в отношении ВТБ новый санкционный режим", - говорится в обращении.

ЦБ: Карты попавших под санкции банков нельзя применять в ApplePay и GooglePay

По словам Костина, еще в 2014 году после первых санкций, наложенных на российские компании, был разработан план реагирования на случай расширения режима ограничений, и сейчас ВТБ начал ему следовать. "Я не могу полностью исключить сложности, которые могут испытать наши клиенты при перенастройке операционной деятельности банка, однако мы работаем над тем, чтобы пройти их довольно быстро и без потерь", - надеется Костин. Он призвал всех клиентов в отношении новостей, касающихся банка, ориентироваться только на его официальный сайт.

Ранее стало известно, что против банка ВТБ наряду с другими крупнейшими российскими кредитными организациями введены санкции со стороны США и Великобритании. После этого банк опубликовал перечень наиболее распространенных вопросов, касающихся его работы и влияния на клиентов, в том числе работы карт и снятия наличных.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы ВТБ Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Песков оценил заявление Зеленского про нейтральный статус Украины
Лавров: После окончания спецоперации снова появится возможность для переговоров
Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС
Двое учителей погибли в Горловке при обстреле ВСУ здания школы
АТОР: Стоимость отдыха в Турции с апреля вырастет в два раза
Сколько стоит лечение COVID-19