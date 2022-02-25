Глава ВТБ допустил временные "сложности" у клиентов банка из-за санкций

Банк ВТБ после попадания в санкционные списки сделает все возможное для того, чтобы клиенты минимально пострадали от ограничительных мер Запада. Тем не менее, скорее всего, с какими-то сложностями клиентам все же придется столкнуться, говорится в обращении главы банка Андрея Костина к клиентам, партнерам и акционерам.

"В 2020 году я говорил, что ВТБ сделает все для максимально возможной поддержки клиентов на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Я не бросаю слова на ветер, свое обещание я выполнил. Сегодня я даю вам новую гарантию: в ближайшие дни и недели банк ВТБ будет делать все возможное и невозможное, чтобы минимизировать потенциальный ущерб, который способен причинить нашим клиентам, партнерам и акционерам введенный в отношении ВТБ новый санкционный режим", - говорится в обращении.

По словам Костина, еще в 2014 году после первых санкций, наложенных на российские компании, был разработан план реагирования на случай расширения режима ограничений, и сейчас ВТБ начал ему следовать. "Я не могу полностью исключить сложности, которые могут испытать наши клиенты при перенастройке операционной деятельности банка, однако мы работаем над тем, чтобы пройти их довольно быстро и без потерь", - надеется Костин. Он призвал всех клиентов в отношении новостей, касающихся банка, ориентироваться только на его официальный сайт.

Ранее стало известно, что против банка ВТБ наряду с другими крупнейшими российскими кредитными организациями введены санкции со стороны США и Великобритании. После этого банк опубликовал перечень наиболее распространенных вопросов, касающихся его работы и влияния на клиентов, в том числе работы карт и снятия наличных.