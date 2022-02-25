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Рубрика: В мире

Япония заморозит выдачу виз россиянам и ограничит экспорт

Правительство Японии приняло решение усилить санкции в отношении России из-за специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Об этом в пятницу по итогам очередного заседания Совета национальной безопасности заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

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По его словам, будут заморожены выдача виз гражданам РФ и активы финансовых учреждений. Также будет ограничен экспорт товаров организациям, связанным с военным сектором, передает ТАСС.

Возможная поддержка Токио санкций в отношении России не останется без ответа и будет иметь негативные последствия для отношений двух стран. Об этом накануне заявил посол РФ в Токио Михаил Галузин, призвав Японию воздержаться от нанесения ущерба двусторонним отношениям, говорится на официальной странице посольства РФ в Facebook.

В четверг состоялась встреча Галузина и главы МИД Японии Ёсимасы Хаяси. Посол РФ разъяснил полную правовую и политическую обоснованность действий России. Было подчеркнуто, что задачей операции является защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, на протяжении семи лет подвергавшихся геноциду со стороны киевских властей, а также самозащита России от угроз ее национальной безопасности.

В мире Восточная Азия Япония Санкции и антисанкции

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