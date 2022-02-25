Инвалидам станет проще устроиться на работу

Людям с ограниченными возможностями станет легче трудоустроиться. Обновленный порядок выполнения квоты по трудоустройству инвалидов подготовил Минтруд.

Документ рассмотрела Российская трёхсторонняя комиссия. Так, в порядке теперь будет закреплено, что работодатели обязаны брать инвалидов на любое рабочее место. За исключением вредных и опасных производств.

В порядке разъясняется, что выполнением работодателем квоты для приема на работу инвалидов при оформлении трудовых отношений считается наличие трудового договора (в том числе срочного) с инвалидом непосредственно у работодателя или наличие соглашения о трудоустройстве инвалидов и наличие трудового договора между инвалидом и иной организацией, индивидуальным предпринимателем.

Проще говоря, теперь работодатель, в случае отсутствия возможности трудоустройства инвалида у себя в организации, может договориться с другим работодателем, который возьмёт на работу человека с ограниченными возможностями.