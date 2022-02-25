Испания передала России обвиняемого в вымогательстве имущества на 50 млн рублей

Из Испании нашей стране передан российский гражданин, обвиняемый в вымогательстве.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Испании экстрадирован Олег Рябов, объявленный в международный розыск на основании запроса ГУ МВД России по Московской области.

Рябов в 2017 году был участником организованной преступной группы, которая пыталась незаконно завладеть собственностью одного из подмосковных предпринимателей и его сожительницы. Рэкетиры, угрожая жертвам расправой и уничтожением принадлежащего им имущества, требовали передать им расположенную в Подмосковье недвижимость на сумму около 50 миллионов рублей.

Рябов сбежал из России и был объявлен в розыск по каналам Интерпола. В мае прошлого года его задержали в Испании. В пятницу его передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.