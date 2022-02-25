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Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
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Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
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25.02.2022 20:10
Рубрика: Экономика

Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов

Текст: Роман Маркелов, Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 411(86891)
Новые санкции США против крупнейших российских банков повлияют на некоторые операции клиентов. Но абсолютное большинство привычного банковского функционала останется доступным. Самая разумная линия поведения для любого клиента банка - не принимать поспешных решений ни о снятии наличных, ни о закрытии вкладов.
Деньги на счетах остаются доступными в любой момент. Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС Деньги на счетах остаются доступными в любой момент. Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Деньги на счетах остаются доступными в любой момент. Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

О санкциях против крупнейших российских банков минфин США объявил в связи со специальной военной операцией на Донбассе. На ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, "Открытие" наложены блокирующие санкции (блокировка активов в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции и любые транзакции с американскими контрагентами, в том числе через корсчета, на СберБанк наложены санкции в отношении корсчетов - всем финансовым институтам США предписано закрыть их в течение 30 дней, частичные ограничения введены на операции Московского кредитного банка, Альфа-Банка, Газпромбанка и Россельхозбанка. До этого европейские и американские блокирующие санкции были введены на Промсвязьбанк и банк "Россия".

Все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать по всей России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений, подчеркнули в Банке России. Все деньги клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент времени, добавили в пресс-службе регулятора.

"Карты, выпущенные банками, попавшими под санкции западных государств, также работают и будут работать на всей территории России без ограничений. Средства клиентов на счетах, привязанных к картам, также полностью сохранены и доступны. При этом клиенты банков, попавших под санкции (банков группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, "Открытия") не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции", - сообщили в Банке России. Кроме того, карты этих банков не смогут использоваться с сервисами ApplePay и GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата этими картами доступна в полном объеме по всей России, указали в ЦБ.

"При необходимости средства могут быть сняты и (или) переведены на счет в другом банке в России, не ограниченном в осуществлении соответствующих переводов и платежей. В целом для граждан открытие счетов в нескольких банках, диверсификации между ними своих средств и операций - нормальная практика и в стабильных условиях", - считает управляющий директор отдела валидации агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.

Клиентам российских банков нет причин беспокоиться о блокировке счета или "просто так" снимать наличные

По его словам, разумная линия поведения клиента в нынешних условиях - не паниковать и не спешить с принятием решений о перемещении денег или изменении формы их хранения - это лишь создаст временные неудобства для самого клиента. "Для российских вкладчиков не появилось никаких новых вводных, чтобы опасаться блокировки средств и тому подобных негативных сценариев", - подчеркивает он. Реальные сложности могут быть только при трансграничных валютных переводах, но даже тогда деньги могут быть в любой момент сняты со счета и переведены через инфраструктуру другого банка, не попавшего под санкции. "Снятие средств в наличной форме не имеет смысла и может означать лишь упущенные доходы в виде процентов на остаток", - подчеркивает Беликов.

Фото: newsvl.ru
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В случае усиления проблем Банк России однозначно сможет поддерживать санкционные банки фондированием при возникновении у них потребности в дополнительной ликвидности, говорит эксперт. По мнению Беликова, технически теперь ничего не мешает и работе подсанкционных российских банков в Крыму, но это может повышать риски дополнительных санкционных ограничений для банков.

Нестабильная ситуация на рынке сама по себе приводит к трудностям и в иных направлениях работы банков. Так, в пятницу Совкомбанк приостановил выдачу ипотечных кредитов в связи с существенной неопределенностью на российском рынке. "Банк временно не будет выдавать ипотечные кредиты на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынках, а также на покупку коммерческой недвижимости. Программы рефинансирования ипотечных кредитов также приостанавливаются", - сообщает пресс-служба банка. После стабилизации ситуации выдача ипотеки будет возобновлена.

Другие банки, опрошенные "РГ", пока не останавливают ипотечные программы. В СберБанке, Райффайзенбанке, в банках ВТБ и "ДОМ.РФ" сообщили, что все сделки идут в штатном режиме. В Промсвязьбанке добавили, что не наблюдают отказов от ипотечных сделок и со стороны клиентов. В банке "Открытие" сообщили, что продолжают выдавать ипотечные кредиты в обычном режиме.

Разумная линия поведения клиентов банков, попавших под санкции, в нынешних условиях - не паниковать. Фото: Сергей Куксин

Давайте не ставить себя в такое смешное положение

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ответ на вопрос о присоединении страны к антироссийским санкциям заявил, что "антинародная и непродуманная политика в стране закончилась".

"Я хочу напомнить нашим гражданам, что в течение последних 30 лет мы прошли через многие трудности, допустили много ошибок. В 1990 году некоторые наши политики перекрыли железную дорогу и считали, что объявили блокаду России. Не надо сегодня становиться в такое смешное положение и вредить нашим национальным интересам", - сказал Гарибашвили (цитата по "Интерфаксу").

Как поддержат бизнес

Глава РСПП Александр Шохин предложил инициировать создание платежной системы в странах БРИКС. "Пора бы нам, конечно, инициировать в рамках БРИКС, например, выстраивать свою платежную систему. Например, создать свою корзину валют. Туда войдет и юань, и рубль, может быть, и золото может войти в эту корзину", - заявил Шохин.

По мнению главы РСПП, такая система помогла бы снять многие ограничения с России. "С одной стороны, мы до конца не знаем масштабы этих санкций, прямых и косвенных. С другой стороны, мы должны что-то выстраивать, типа платежно-расчетной системы или выстраивать альтернативные решения с новыми партнерами", - пояснил Шохин.

"Правительство может поддержать кредитами инфраструктурные проекты, жилищное строительство, продолжить программу льготной ипотеки, стимулировать отрасли высоких технологий, импортозамещение, - считает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. - Это позволит поддержать экономику, обеспечить людям занятость и доходы, за счет которых сохранится, а то и вырастет спрос". По его мнению, в ближайшем будущем будут более широко использованы технологии государственного стимулирования развития отраслей, от которых прежде отказывались, считая их неподходящими инструментами для рыночной экономики. Кроме того, продолжение и развитие получат специальные налоговые режимы.

Одновременно правительству и ЦБ предстоит решить две задачи, требующие разнонаправленных действий. Для стимулирования развития экономики надо обеспечить предпринимателей доступом к дешевым кредитам. Однако ЦБ уже поднял ключевую ставку с 4% до 9,5% и может продолжить ее повышать, это необходимо для борьбы с инфляцией. А она возникает из-за ослабления курса рубля и подорожания импортных товаров, считает Аксаков. По его оценке, финансовые власти контролируют ситуацию, накопленных резервов достаточно, чтобы справиться с проблемами и свести потери от санкций к возможному минимуму.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Яков Миркин: В чем экономический смысл санкций

Российская экономика привыкла жить под санкциями, бизнес готов работать в жестких условиях и сейчас прорабатывает с правительством меры господдержки, которые помогут пройти трудный период, говорил до этого Шохин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Промышленники и предприниматели просят учесть изменение обстановки и пойти им навстречу, чтобы те смогли обеспечить бесперебойную работу своих предприятий, не допустить сокращения рабочих мест, дефицита, ажиотажного спроса или скачков цен.

Целесообразно "продлить срок действия наиболее популярных механизмов и инструментов поддержки, в том числе корпоративных программ повышения конкурентоспособности, инвестиционного налогового вычета, региональных инвестпроектов", считают в РСПП.

Кроме того, компании просят отказаться от "налога на дивиденды", который предполагается взимать в случаях, когда размер выплаты акционерам превышает объем инвестиций. При этом учитывать не только вложения, сделанные в рамках конкретного юридического лица, но на все компании, входящие в холдинг. Еще одной мерой государства может стать поддержка внутреннего спроса на облигации, считает Шохин. В ответ внутренний финансовый рынок может смягчить остроту санкций и "дать новый источник работы с госдолгом", пояснил глава РСПП.

Власти готовы "обеспечить большую свободу предпринимательской деятельности", заверил Путин, но в ответ ждут, что бизнес будет работать вместе с правительством, искать инструменты, которые поддержат производство, экономику, рабочие места.

Подготовили Алексей Дуэль, Алексей Рыбин

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