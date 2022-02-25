Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов

Новые санкции США против крупнейших российских банков повлияют на некоторые операции клиентов. Но абсолютное большинство привычного банковского функционала останется доступным. Самая разумная линия поведения для любого клиента банка - не принимать поспешных решений ни о снятии наличных, ни о закрытии вкладов.

О санкциях против крупнейших российских банков минфин США объявил в связи со специальной военной операцией на Донбассе. На ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, "Открытие" наложены блокирующие санкции (блокировка активов в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции и любые транзакции с американскими контрагентами, в том числе через корсчета, на СберБанк наложены санкции в отношении корсчетов - всем финансовым институтам США предписано закрыть их в течение 30 дней, частичные ограничения введены на операции Московского кредитного банка, Альфа-Банка, Газпромбанка и Россельхозбанка. До этого европейские и американские блокирующие санкции были введены на Промсвязьбанк и банк "Россия".

Все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать по всей России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений, подчеркнули в Банке России. Все деньги клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент времени, добавили в пресс-службе регулятора.

"Карты, выпущенные банками, попавшими под санкции западных государств, также работают и будут работать на всей территории России без ограничений. Средства клиентов на счетах, привязанных к картам, также полностью сохранены и доступны. При этом клиенты банков, попавших под санкции (банков группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, "Открытия") не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции", - сообщили в Банке России. Кроме того, карты этих банков не смогут использоваться с сервисами ApplePay и GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата этими картами доступна в полном объеме по всей России, указали в ЦБ.

"При необходимости средства могут быть сняты и (или) переведены на счет в другом банке в России, не ограниченном в осуществлении соответствующих переводов и платежей. В целом для граждан открытие счетов в нескольких банках, диверсификации между ними своих средств и операций - нормальная практика и в стабильных условиях", - считает управляющий директор отдела валидации агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.

Клиентам российских банков нет причин беспокоиться о блокировке счета или "просто так" снимать наличные

По его словам, разумная линия поведения клиента в нынешних условиях - не паниковать и не спешить с принятием решений о перемещении денег или изменении формы их хранения - это лишь создаст временные неудобства для самого клиента. "Для российских вкладчиков не появилось никаких новых вводных, чтобы опасаться блокировки средств и тому подобных негативных сценариев", - подчеркивает он. Реальные сложности могут быть только при трансграничных валютных переводах, но даже тогда деньги могут быть в любой момент сняты со счета и переведены через инфраструктуру другого банка, не попавшего под санкции. "Снятие средств в наличной форме не имеет смысла и может означать лишь упущенные доходы в виде процентов на остаток", - подчеркивает Беликов.

В случае усиления проблем Банк России однозначно сможет поддерживать санкционные банки фондированием при возникновении у них потребности в дополнительной ликвидности, говорит эксперт. По мнению Беликова, технически теперь ничего не мешает и работе подсанкционных российских банков в Крыму, но это может повышать риски дополнительных санкционных ограничений для банков.

Нестабильная ситуация на рынке сама по себе приводит к трудностям и в иных направлениях работы банков. Так, в пятницу Совкомбанк приостановил выдачу ипотечных кредитов в связи с существенной неопределенностью на российском рынке. "Банк временно не будет выдавать ипотечные кредиты на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынках, а также на покупку коммерческой недвижимости. Программы рефинансирования ипотечных кредитов также приостанавливаются", - сообщает пресс-служба банка. После стабилизации ситуации выдача ипотеки будет возобновлена.

Другие банки, опрошенные "РГ", пока не останавливают ипотечные программы. В СберБанке, Райффайзенбанке, в банках ВТБ и "ДОМ.РФ" сообщили, что все сделки идут в штатном режиме. В Промсвязьбанке добавили, что не наблюдают отказов от ипотечных сделок и со стороны клиентов. В банке "Открытие" сообщили, что продолжают выдавать ипотечные кредиты в обычном режиме.

Разумная линия поведения клиентов банков, попавших под санкции, в нынешних условиях - не паниковать. Фото: Сергей Куксин

Давайте не ставить себя в такое смешное положение

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ответ на вопрос о присоединении страны к антироссийским санкциям заявил, что "антинародная и непродуманная политика в стране закончилась".

"Я хочу напомнить нашим гражданам, что в течение последних 30 лет мы прошли через многие трудности, допустили много ошибок. В 1990 году некоторые наши политики перекрыли железную дорогу и считали, что объявили блокаду России. Не надо сегодня становиться в такое смешное положение и вредить нашим национальным интересам", - сказал Гарибашвили (цитата по "Интерфаксу").

Как поддержат бизнес

Глава РСПП Александр Шохин предложил инициировать создание платежной системы в странах БРИКС. "Пора бы нам, конечно, инициировать в рамках БРИКС, например, выстраивать свою платежную систему. Например, создать свою корзину валют. Туда войдет и юань, и рубль, может быть, и золото может войти в эту корзину", - заявил Шохин.

По мнению главы РСПП, такая система помогла бы снять многие ограничения с России. "С одной стороны, мы до конца не знаем масштабы этих санкций, прямых и косвенных. С другой стороны, мы должны что-то выстраивать, типа платежно-расчетной системы или выстраивать альтернативные решения с новыми партнерами", - пояснил Шохин.

"Правительство может поддержать кредитами инфраструктурные проекты, жилищное строительство, продолжить программу льготной ипотеки, стимулировать отрасли высоких технологий, импортозамещение, - считает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. - Это позволит поддержать экономику, обеспечить людям занятость и доходы, за счет которых сохранится, а то и вырастет спрос". По его мнению, в ближайшем будущем будут более широко использованы технологии государственного стимулирования развития отраслей, от которых прежде отказывались, считая их неподходящими инструментами для рыночной экономики. Кроме того, продолжение и развитие получат специальные налоговые режимы.

Одновременно правительству и ЦБ предстоит решить две задачи, требующие разнонаправленных действий. Для стимулирования развития экономики надо обеспечить предпринимателей доступом к дешевым кредитам. Однако ЦБ уже поднял ключевую ставку с 4% до 9,5% и может продолжить ее повышать, это необходимо для борьбы с инфляцией. А она возникает из-за ослабления курса рубля и подорожания импортных товаров, считает Аксаков. По его оценке, финансовые власти контролируют ситуацию, накопленных резервов достаточно, чтобы справиться с проблемами и свести потери от санкций к возможному минимуму.

Российская экономика привыкла жить под санкциями, бизнес готов работать в жестких условиях и сейчас прорабатывает с правительством меры господдержки, которые помогут пройти трудный период, говорил до этого Шохин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Промышленники и предприниматели просят учесть изменение обстановки и пойти им навстречу, чтобы те смогли обеспечить бесперебойную работу своих предприятий, не допустить сокращения рабочих мест, дефицита, ажиотажного спроса или скачков цен.

Целесообразно "продлить срок действия наиболее популярных механизмов и инструментов поддержки, в том числе корпоративных программ повышения конкурентоспособности, инвестиционного налогового вычета, региональных инвестпроектов", считают в РСПП.

Кроме того, компании просят отказаться от "налога на дивиденды", который предполагается взимать в случаях, когда размер выплаты акционерам превышает объем инвестиций. При этом учитывать не только вложения, сделанные в рамках конкретного юридического лица, но на все компании, входящие в холдинг. Еще одной мерой государства может стать поддержка внутреннего спроса на облигации, считает Шохин. В ответ внутренний финансовый рынок может смягчить остроту санкций и "дать новый источник работы с госдолгом", пояснил глава РСПП.

Власти готовы "обеспечить большую свободу предпринимательской деятельности", заверил Путин, но в ответ ждут, что бизнес будет работать вместе с правительством, искать инструменты, которые поддержат производство, экономику, рабочие места.

Подготовили Алексей Дуэль, Алексей Рыбин