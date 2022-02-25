Лавров: Операция РФ нужна, чтобы украинцы сами могли определить свое будущее

Россия приняла решение о проведении специальной военной операции, чтобы украинцы, "освободившись от гнета" нацификации, могли сами свободно определять свое будущее, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой МИД ЛНР и первым замглавы МИД ДНР.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Запад молчаливо поощрял становление неонацизма и русофобии на Украине и выгораживал преступления киевского режима в Донбассе, которые в итоге ввергли страну в трагедию.

Утром в четверг Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".