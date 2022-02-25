Лавров встретится с главой МИД ЛНР и первым замглавы МИД ДНР в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет сегодня переговоры с представителями ЛНР и ДНР. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале.

"Сегодня в Москве состоятся переговоры Сергея Лаврова с министром иностранных дел ЛНР и первым заместителем министра (иностранных дел) ДНР", - отметила дипломат.

Ранее о возможности такой встречи уже сообщал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. По его данным, сторонам предстоит обсудить детали по размещению дипучреждений на территории РФ и двух республик. Дипломатические отношения между Россией и ЛНР с ДНР были установлены 22 февраля.