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Рубрика: Власть

Лавров: Зеленский врет, когда говорит о нейтральном статусе Украины

Текст: Юрий Нечаев

В Москве состоялись первые переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым замглавы МИД ДНР Сергеем Пересадой. В ходе пресс-конференции по итогам встречи Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский обманывает, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус страны.

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"Он сейчас вам просто говорит неправду, врет, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус Украины", - отметил глава российского МИД.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств также обсудили вопрос согласования межправительственных договоренностей в сферах экономики, военно-технического и гуманитарного сотрудничества.

"Мы сегодня обсудили практические задачи, которые вытекают из договоров о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи, прежде всего, с точки зрения формирования договорно-правовой базы по всем направлениям нашего взаимодействия. Практика показывает, что таких договоров должно быть несколько десятков", - подчеркнул Лавров по итогам переговоров.

По словам российского министра, все министерства и ведомства РФ установят связи с коллегами из ДНР и ЛНР, а также обеспечат выполнение достигнутых ранее межправительственных договоренностей.

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