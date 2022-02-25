ЛНР: Западное оружие используется ВСУ вовсе не для обороны

Поставленное на Украину западное оружие используется не в оборонительных целях, а для нанесения ударов по жилым массивам. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко после обнаружения в районе села Лопаскино шведского противотанкового ракетного комплекса NLAW.

"При проведении операции по освобождению территории ЛНР во время одного из боестолкновений была захвачена шведская переносная противотанковая управляемая ракета NLAW", - отметил Филипоненко.

Он обратил внимание, что оператор этого комплекса вел огонь по жилым массивам. "Это в очередной раз доказывает тот факт, что поставляемое Западом вооружение применяется не в оборонительных целях, как это было неоднократно заявлено военно-политическим руководством Украины, а для уничтожения гражданской инфраструктуры и мирного населения ЛНР и временно подконтрольных Киеву территорий", - заявил представитель Народной милиции.

По его словам, это один из первых образцов западного оружия, ставших трофеями. ПТРК, как отметил Филипоненко, был практически новым. Его обнаружили рядом с брошенной винтовкой.