В Минобороны России прокомментировали публичные оценки главы военного ведомства Великобритании Бена Уоллеса эффективности проведения Вооруженными силами РФ специальной военной операции на Украине. "Российская армия потерпела неудачу, не выполнив в первый же день свою главную цель", - процитировало британского министра агентство Reuters.

В ответ официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что с профессиональной точки зрения личные оценки Уоллеса действий наших военнослужащих не глубже, чем его исторические познания Балаклавского сражения в Крымской войне.

"Однако с учетом имеющегося доступа Б. Уоллеса, как главы Минобороны Великобритании, к информации Ми-6 и военной разведки о реальной ситуации на Украине, сделанные им оценки выглядят по-другому, - считает Конашенков. - Де-факто - это попытка оправдания Б. Уоллеса перед избирателями консервативной партии Великобритании за катастрофические провалы украинских силовиков и бездарно потраченные Лондоном сотни миллионов фунтов стерлингов налогоплательщиков на подготовку ВСУ "по натовским стандартам" и оснащение британским вооружением".

Напомним, что на днях наши военные уже уличали британского министра в невежестве. Это случилось после того, как в разговоре с военнослужащими во время посещения расположенного в Вестминстере здания Конной гвардии Уоллес выдал следующую тираду: "К сожалению, у нас есть назойливый противник в лице Путина, который полностью сорвался с цепи". Министр добавил, что у Великобритании имеется тысяча человек в резерве, чтобы реагировать на угрозы. "Шотландская гвардия надрала задницу царю Николаю I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем сделать это снова", - хвастливо заявил Уоллес. И добавил, что царь Николай I, мол, совершил ту же ошибку, что и Путин - у него не было ни друзей, ни союзов". Об этих словах Уоллеса рассказало издание The Scotsman, напомнив, что сам министр обороны когда-то был офицером шотландской гвардии и по идее должен знать ее летопись.

В Минобороны РФ не оставили этот "экскурс в историю" без ответа. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков вспомнил недавний визит в Москву главы британского МИД. Она уже демонстрировала свои чудные познания географии России. Поэтому публичное углубление в историю нашего государства руководителя британского минобороны Бена Уоллеса российских военных совсем не удивило.

"Специально для британских военнослужащих будет полезно узнать, что заявления их военного министра о Крымской войне не более чем мифология. Во славу Ея Величества", - сыронизировал по этому поводу Конашенков. Он провел для коллег своего рода урок истории. "Балаклавское сражение Крымской войны 25 октября 1854 года вошло в историю вовсе не благодаря упорству шотландского 93-го полка, о котором так запойно рассказывал Уоллес. Единственный подвиг этого подразделения заключался в том, что он просто не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии. Понес очень кровопролитные потери. Но и побед никаких не снискал", - рассказал генерал.

Однако куда ярче, по его словам, в историю Балаклавского сражения вошло легендарное уничтожение в тот же день русскими артиллеристами всего за 20 минут целой аристократической английской бригады легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана. "Именно этот "подвиг" англичан на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием "пушечное мясо", - напомнил Конашенков. Он порекомендовал британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. "Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам", - объяснил официальный представитель Минобороны РФ.