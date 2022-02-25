Лукашенко прокомментировал ситуацию с ценами и ростом инфляции

Признав высокий уровень инфляции в Беларуси, которая превысила в минувшем году девять процентов, Александр Лукашенко, выступая 25 февраля перед коллективом столичного центра трансплантологии, констатировал, что в этой ситуации стране "надо просто выжить".

Комментируя текущую экономическую ситуацию, президент, слова которого цитирует БЕЛТА, пояснил, что цены и ценообразование - самые тяжелые проблемы не в плане того, чтобы их удержать. "У нас, откровенно говоря, диктатура в этом плане: сказать - завтра вообще не дернется ни одна цена", - заверил белорусский руководитель.

В то же время он обратил внимание, что на ценах в республике сказывается внешняя инфляция, которая влияет на всю экономику. Там обесценились деньги, там производство не восстановилось. Рост цен на нефть, металлы и прочее. "И если я буду сдерживать цену на трактор, к примеру, производство развалится, потому что себестоимость растет и превысит цену самого изделия", - пояснил законы экономики президент, добавив, что даже Америка, которая считается самодостаточной, имеет практически ту же инфляцию, что и Беларусь.