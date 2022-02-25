Матвиенко: Договоры между регионами РФ и Таджикистана не должны быть формальными

Россия остается главным торговым партнером Таджикистана, но стоит усилить контроль за тем, как исполняются межрегиональные соглашения. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая в Душанбе на седьмом межпарламентском форуме "Россия-Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества".

"Хочу поблагодарить глав регионов, которые принимают участие в нашем форуме, и попросить усилить контроль за исполнением двусторонних соглашений с таджикистанскими регионами, чтобы они не были формальными документами, чтобы они были наполнены конкретным содержанием как в сфере экономического взаимодействия, так и в культурно-гуманитарной сфере.

Во внешнеторговую деятельность с Таджикистаном вовлечено подавляющее большинство российских регионов. Спикер отметила, что интерес российских регионов к расширению взаимодействия на этом направлении растет.

"Функционируют сотни совместных предприятий, в целом можно сказать, что в межрегиональном сотрудничестве, тем не менее, еще есть большой неиспользованный, нераскрытый потенциал", - считает она.

Так, есть перспективы в сфере сельского хозяйства, в том числе речь идет о поставках экологически чистых продуктов из Таджикистана и российской сельскохозяйственной техники. А в строительной отрасли появились технологические направления, которые связаны с внедрением передовых решений в городскую среду.

Кроме того, Россия накопила существенный опыт по цифровой трансформации госуправления, в том числе и на региональном уровне. "Совет Федерации также проводит реформу, направленную на максимальную цифровизацию парламентской работы. Поэтому диалог с друзьями из Таджикистана по вопросам цифрового развития может быть весьма субстантивным", - добавила Валентина Матвиенко.

На форуме председатель Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода и глава правительства Челябинской области России Алексей Текслер подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает содействие бизнес-сообществам во взаимовыгодных поставках продуктов питания, развитии производственно-хозяйственной кооперации, малого предпринимательства, привлечении инвестиций для реализации совместных проектов. Регионы намерены также развивать сотрудничество в сфере здравоохранения, включая обмен специалистами.