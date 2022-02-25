Матвиенко: Ответный пакет санкций готов, власти РФ знают слабые места Запада

Правительство России подготовило пакет ответных санкций против западных стран. Они ударят по "слабым местам", пообещала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Мы подготовили целый пакет, целую серию санкций, возможных для того, чтобы применить их в отношении тех государств, которые объявили санкции России", - сказала Матвиенко, отметив при этом, что подготовленные санкции не имеют зеркального характера. "Но мы хорошо знаем слабые места Запада", - добавила она.

Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса. В связи с этим США и ЕС договорились ввести новые антироссийские санкции.