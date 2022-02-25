Матвиенко считает остановку сертификации "Северного потока - 2" временной

Решение властей ФРГ приостановить сертификацию газопровода "Северный поток - 2" временное, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я уверена, что это временное решение. По крайней мере, так думают все здравомыслящие люди, потому что зачем же было частным компаниям, в том числе Газпрому, вкладывать большие средства и просто их "закопать", - сказала Матвиенко.

По оценке спикера Совфеда, "Северный поток - 2" - самый экономически эффективный и логистически правильный способ доставки газа в Европу. Она подчеркнула, что Россия продолжит выполнять все свои обязательства, но приостановка сертификации проекта сузила маневр.