Медики ЛНР оказывают помощь сложившим оружие украинским военнослужащим

Врачи и медсестры Луганской народной республики оказывают медицинскую помощь военнослужащим украинской армии, которые сложили оружие и перешли на сторону ЛНР.

Как сообщила Луганскому информцентру министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, сейчас в луганских госпиталях находятся трое военнослужащих ВСУ, состояние одного из которых оценивается как тяжелое.

По словам Пащенко, долг врачей - спасти жизнь раненым. При этом она призвала украинских военных не прятаться за спинами мирных жителей и сложить оружие.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко ранее сообщил, что семнадцать военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР. Власти ЛНР подчеркивают, что сдавшимся гарантировано гуманное отношение и личная безопасность.