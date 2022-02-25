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25.02.2022 17:42
Рубрика: Власть

Министры обороны РФ и Армении обсудили перспективы взаимодействия в военной сфере

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава военного ведомства Армении Сурен Папикян обсудили в пятницу в Москве перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере. Шойгу поприветствовал Папикяна, отметив, что это его первый визит в российскую столицу в качестве министра обороны Армении. Российский военачальник поблагодарил армянского коллегу за оперативную и важную работу при обострении ситуации в Казахстане.

Сурен Папикян отметил, что в настоящее время "общего снижения напряженности не просматривается, и каждый раз приходится сталкиваться с новыми вызовами и угрозами". "Очевидно, что преодолеть все эти вызовы и угрозы, стоящие перед нашими государствами, можно действуя исключительно сообща", - сказал Папикян.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Армения РГ-Видео

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