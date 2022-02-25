Минобороны РФ: Киев блокирован с запада

Киев блокирован с запада, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. "В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада", - заявил он.

По его словам, подразделения Вооруженных Сил России продолжают выполнение задач в районе Киева и других городов, проявляя мужество и героизм. Урон жилой инфраструктуре города наноситься не будет.

Российские военнослужащие также сообщили о завершении блокирования города Чернигов. "На данный момент подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации завершено блокирование города Чернигов", - сказал Конашенков.

Конашенков заверил, что российские военные делают все возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

21 февраля Владимир Путин сообщил о признании Россией суверенитета республик Донбасса. С их главами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг Путин обратился к нации с сообщением о начале военной спецоперации. В Кремле подчеркивают: она не несет угрозы жизни мирному населению Украины, удары наносятся только по военной инфраструктуре.