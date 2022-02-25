Минобороны РФ: Украинское руководство применяет в Киеве методы террористов

Российская армия провела успешную операцию по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в ней задействовали более 200 вертолетов. Перед высадкой была подавлена вся система ПВО в районе, а также проведена полная изоляция района боевых действий с воздуха и активное ведение радиоэлектронной борьбы.

Конашенков подчеркнул, что во время захвата аэродрома наши военные уничтожили более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Среди наших бойцов потерь нет.

Сейчас российские десантники соединились с подразделениями ВДВ РФ на аэродроме Гостомель и тем самым обеспечили блокирование Киева с запада.

"Вооруженные Силы РФ в настоящее время выполняют боевые задачи в районе Киева и других городов, проявляя мужество и героизм", - подчеркнул Конашенков.

По его словам, по данным разведки на площади Шевченко в Киеве сейчас развернуты установки реактивных систем залпового огня "Град". Они собираются нанести удары в район аэродрома Гостомель.

Конашенков подчеркнул, что советники Пентагона и ЦРУ научили военное руководство Украины выставлять реактивные артиллерийские системы в жилых кварталах. Тем самым они провоцируют ответный огонь по местным жителям.

Генерал подчеркнул, что киевский режим использует жилые кварталы для прикрытия огневых позиций своей артиллерии. "Это является военным преступлением", - заявил Конашенков, добавив, что такой почерк хорошо знаком. Такие методы активно используют курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах.

Конашенков, обращаясь к украинским гражданам, заявил, что националистическое руководство Украины применяет те же методы, как и террористы. "Вас хотят использовать как живой щит, Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут", - заявил он.