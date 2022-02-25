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25.02.2022 20:33
Рубрика: В мире

Минобороны: Среди трофеев войск ЛДНР - американские Javelin и британские NLAW

Текст: Иван Петров
Об итогах второго дня специальной военной операции в пятницу вечером рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, группировки войск народных республик продолжают активное наступление на позиции, занятые вооруженными силами Украины, но административно-территориальное относящиеся к Донецкой и Луганской областям. Так, войск ЛНР продвинулись уже на глубину до 21 километра, при этом овладев населенным пунктом Трёхизбенка.

Подразделения ДНР в то же время прорвали подготовленную оборону нацбатальонов и продвинулись на глубину до 25 километров. Войска республики вышли к Волновахе.

Генерал Конашенков отметил, что в ходе боевых действий было захвачено большое количество вооружений иностранного производства.

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Среди трофеев, отметил Конашенков, американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW. Эти комплексы как и многое другое вооружение, по данным российских военных, были поставлены западными странами на Украину за последние несколько месяцев.

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