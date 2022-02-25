Минпромторг: Государство пообещало поддержку отечественным производителям

В Минпромторге прокомментировали ряд ограничений, наложенных правительством США на экспорт в Россию высокотехнологических продуктов и компонентов.

"Российская Федерация реализует программы импортозамещения с 2014 года. За это время выстроены все алгоритмы ответов на технологические вызовы, которые могут возникать, в том числе и как следствие нарушения по объективным причинам глобальных цепочек поставок, и в результате введения санкций. Созданы и работают как системные, так и отраслевые меры поддержки российских производителей - это позволяет при необходимости находить решения по импортозамещению любой номенклатуры. Иностранная продукция в критически важных отраслях все последние годы последовательно замещается продукцией производства РФ и стран ЕАЭС, в настоящее время акцент делается на импортозамещении сырья и комплектующих. Поэтому, в принципе, мы сейчас готовы к любому развитию событий, государство не пожалеет сил и средств для поддержки отечественных производителей", - заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков заявил, что "импортозамещение иностранных полупроводников и чипов в атомной, военной и космической промышленности во многом достигнуто".